Uomini e Donne, Nilufar assente alla scelta di Sara: spunta il motivo

Uomini e Donne: ecco perché Nilufar non c’era alla scelta di Sara

Una volta andata in onda la scelta di Sara Affi Fella, il pubblico di Uomini e Donne si è chiesto perché Nilufar non fosse presente. L’ex tronista ha presenziato alla prima parte della puntata, confessando la verità su Stefano Guglielmini. Come è noto ormai a tutti, i due hanno avuto una specie di relazione mentre lei era già seduta sul trono. La ragazza ha poi dichiarato di aver capito di non avere alcun interesse per lui e di aver cercato di allontanarlo in tutti i modi. In ogni caso, la verità è venuta a galla e ora la Addati ha chiesto scusa a Maria De Filippi, alla redazione e a Giordano. Dopo aver spiegato per filo e per segno cosa è accaduto durante il suo percorso al Trono Classico, la giovane era visibilmente scossa e per questo ha preferito lasciare lo studio.

Maria De Filippi aveva intuito che Nilufar non si sentiva molto a suo agio e per questo l’ha tranquillizzata dicendole che poteva bastare e che potevano chiuderla una volta per tutte. Nelle anticipazioni dettagliate pubblicate dal blog Il Vicolo delle News leggiamo che l’ex tronista si è alzata, ha salutato tutti ed è andata via. Prima di lasciare lo studio ha però rivelato che Giordano avrebbe preferito restare per seguire la scelta di Sara. La conduttrice ha approvato e lui è rimasto, anche se è sembrato un po’ perplesso e preoccupato per la sua fidanzata durante tutta la durata della registrazione.

Nilufar esce durante la scelta di Sara a Uomini e Donne: ecco perché Giordano è rimasto

Successivamente, Giordano Mazzocchi ha dichiarato di essere rimasto in studio per restare il più vicino possibile al suo ormai inseparabile Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne ha anche rivelato che sa cosa si prova nel momento in cui ci si siede sulla sedia rossa della scelta e per questo non avrebbe mai voluto allontanarsi dal suo amico.