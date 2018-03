Uomini e Donne, Nicolò e Virginia: la romantica dedica della Stablum

Uomini e Donne: Nicolò Brigante: Virginia Stablum si lascia andare ad una dolce dedica

Ottime notizie per Virginia. La corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti ripreso in mano la situazione. Dopo la lite che l’ha vista allontanarsi da Nicolò Brigante, la ragazza ha deciso di reagire. Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico, la diretta interessata ha dichiarato di voler lottare per poter uscire dallo studio insieme al tronista siciliano. Lui le ha fatto una nuova sorpresa per far sì che potessero chiarire e tornare ad essere sereni come prima. Ad oggi, la giovane ragazza pare essere convinta di voler provarle tutte per farlo innamorare di lei e portarselo a casa. Dopo la registrazione avvenuta ieri, 19 Marzo 2018, la dolce Stablum si è lasciata andare ad una romantica dedica social.

Seppur Virginia non abbia specificato a chi fosse dedicata la canzone pubblicata sul suo Instagram Story, è chiaro che il destinatario sia proprio Nicolò. La ragazza ha condiviso sul suo profilo priva il dolcissimo brano di Giorgia ‘Scelgo ancora te’. Insomma, la Stablum pare essere convinta dei suoi sentimenti nei confronti di Brigante. La loro ultima esterna lascia intendere moltissime cose. Dopo il confronto, i due si sono infatti lasciati trasportare dai tanti abbracci e baci. E mentre le cose tra i due sembrano essere migliorate, anche con Marta la conoscenza va avanti. A quanto pare, il tronista si sta avvicinando sempre di più alla fatidica scelta. Il pubblico ha fatto capire ai diretti interessati di fare il tifo per Virginia, ma a quanto pare lui è molto preso anche dalla Pasqualato.

Nicolò Brigante, la scelta a Uomini e Donne: Marta o Virginia?

Al momento, gli indizi sembrano essere tanti e tutti molto confusi. Non si è infatti ancora capito con chiarezza chi possa essere la scelta di Nicolò Brigante. A quanto pare, il giovane non si sbilancia e tiene per sé la sua preferenza. Senza dubbio, la sua scelta finale sarà una vera sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne.