Uomini e Donne: Nicolò e Virginia insieme in Sicilia

Uomini e Donne: Virginia Stablum a Catania per conoscere i parenti di Nicolò Brigante

Nicolò e Virginia di Uomini e Donne sono a tutti gli effetti una coppia. Dopo la scelta i due hanno passato una settimana separati per via degli impegni di lavoro di Brigante ma ora si sono finalmente riuniti. E hanno ufficialmente iniziato la loro storia d’amore. In che modo? La Stablum ha lasciato Verona, la città dove vive, e si è recata a Catania per conoscere tutta la famiglia dell’ex tronista. In Sicilia la modella e studentessa di Scienze della Comunicazione è stata accolta a braccia aperte e ha instaurato un feeling speciale con Simona, la sorella di Nicolò. Ma pure con gli amici di Nicolò, con i quali Virginia ha trascorso un sabato sera in discoteca. Subito dopo Brigante e la nuova fidanzata hanno passato qualche ora in spiaggia e hanno avuto pure il tempo di incontrare Aldo e Alessia. Quest’ultimi abitano a Catania e Palmeri ha avuto il piacere di conoscere Nicolò tramite alcuni amici in comune.

Per il momento Nicolò e Virginia non andranno a convivere: i due vogliono godersi la loro relazione con calma e tranquillità. “Vogliamo procedere passo dopo passo. Viversi tutti i giorni farebbe la differenza, ma per ora vogliamo fare le cose con calma. Spostarsi è facile e troveremo il modo di vederci”, ha assicurato la Stablum a Uomini e Donne Magazine. Brigante e la fidanzata, intanto, progettano le vacanze insieme che, quasi sicuramente saranno a Ibiza o a Mykonos. “Sono davvero felice. Non c’è stato istante in cui io mi sia pentito della mia scelta. Virginia si è dimostrata come l’avevo immaginata. Sono contento di aver capito subito chi avevo avanti”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nicolò e Virginia dopo Uomini e Donne a Temptation Island?

Già sicuri del loro sentimenti, Nicolò Brigante e Virginia Stablum non disdegnano una partecipazione a Temptation Island, in partenza a giugno su Canale 5. “Non mi ha mai spaventato l’idea di mettermi alla prova”, ha fatto sapere Nicolò. Mentre Virginia ha aggiunto: “L’idea di fare un altro programma sarebbe da valutare attentamente ed essendo io gelosa non so come potrei affrontarlo. Se ci dovesse arrivare la proposta valuteremo insieme”.