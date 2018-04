Uomini e Donne, Nicolò deluso da Nilufar: uno strano messaggio

Uomini e Donne, Nilufar pensa ancora a Giordano? Nicolò Ferrari deluso

Grazie all’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne abbiamo scoperto che Giordano Mazzocchi ha deciso di non tornare in studio. La tronista Nilufar Addati ne è rimasta senza dubbio un po’ dispiaciuta. Lei non è andata a riprenderlo, ma era convinta che il ragazzo rientrasse. A quanto pare però, il corteggiatore non è riuscito a digerire il fatto che lei abbia baciato Nicolò. In studio, la maggior parte dei presenti pare essersi mostrata alquanto contrariata nei confronti del giovane. Seppur Mazzocchi sembra abbia deciso di chiudere la porta in faccia alla Addati, quest’ultima non è riuscita a fare a meno di parlare di lui nel corso della puntata.

Di fronte all’atteggiamento della tronista, Nicolò Ferrari pare sia rimasto un po’ deluso. L’ex concorrente di Riccanza è uscito dalla nuova registrazione del Trono Classico con il broncio. Una volta lasciati gli studi di Maria De Filippi, il corteggiatore ha condiviso con i followers il suo stato d’animo. A quanto pare, le sue parole non prometto affatto bene. Il giovane ha infatti scritto: “Non so più cosa pensare.. Il mondo gira al contrario.” La frase pubblicata da Ferrari sembra essere un chiaro messaggio indirizzato a Nilufar e ciò che è accaduto nel corso della registrazione di ieri, 10 Aprile 2018. Le anticipazioni ci rivelano però che l’esterna andata in onda tra Nicolò e la Addati non è stata affatto deludente anzi, tutto il contrario.

Nilufar Addati: Giordano non torna, la sceltà sarà Nicolò?

Nilufar pare sia rimasta con un solo ragazzo alla sua corte. La tronista napoletana continuerà a frequentare solo Ferrari o richiederà altri corteggiatori?! L’ultima esterna dei due pare sia andata benissimo, tant’è che è arrivato anche un secondo bacio. A questo punto, non ci resta che attendere la messa in onda della registrazione per capire meglio nel dettaglio il motivo della delusione di Nicolò. Intanto, Giordano pare abbia deciso di restare in silenzio e non proferire parola nei riguardi della tronista.