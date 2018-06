Uomini e Donne news, Virginia Stablum in ospedale: messaggio ai fan

News Uomini e Donne, Virginia Stablum preoccupa i fan: la foto e il messaggio dall’ospedale

Ore di preoccupazione per i fan della bellissima Virginia Stablum. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti finita in ospedale e a farlo sapere è stata la diretta interessato. La ragazza ha postato una foto sulle sue Instagram Story in cui mostra di avere uno di quei braccialetti che ti fanno indossare quando sei in fila al pronto soccorso. Ovviamente, di fronte a tale scatto i followers della fidanzata di Nicolò Brigante si sono preoccupati e hanno iniziato a chiedersi cosa fosse accaduto. Dopo alcune ore di silenzio social, la giovane ha pubblicato un messaggio con il quale ha cercato di tranquillizzare tutti, spiegando meglio la situazione.

Il primo post, registrato all’ospedale Santa Chiara, diceva: “Le mattine che mi piacciono.” Dopo diverso tempo, la diretta interessata ha scritto: “Ragazzi non pensavo vi sareste preoccupati tanto, nulla di grave sto bene e sono viva!” Insomma, la Stablum pare non abbia avuto niente di che e forse si è recata dal medico per una semplicissima visita di controllo. In ogni caso, i fan si sono molto allarmati e hanno mostrato, sin dal primo secondo, tutto il loro affetto nei confronti di Virginia. In tutto ciò, ci si continua a chiedere se Nicolò e la Stablum stiano ancora insieme o se tra loro sia già aria di crisi. Nel corso di quest’ultimo fine settimana, l’ex tronista si è fatto vedere felice, spensierato e insieme a Valeria Bigella.

Uomini e Donne: Virginia Stablum e Nicolò si sono lasciati?

Al momento, Virginia e Nicolò non sembrano aver rilasciato alcuna dichiarazioni sul gossip nato sui social nelle ultime ore. Né conferme né smentite. Per ora, i diretti interessati sembrano preferire il silenzio. Una cosa è certa, la coppia non appare insieme da ormai troppo tempo. Non ci resta che aspettare e capire come andrà a finire. Intanto, Marta Pasqualato pare abbia lanciato una nuova frecciatina a Brigante.