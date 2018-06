Uomini e Donne news, Virginia Stablum contro Nicolò Brigante: lui pensa ancora a Marta? “No è solo focalizzato su se stesso”

Dopo la fine della storia con Nicolò Brigante, Virginia Stablum è tornata a parlare e ad esprimere il suo parere sull’ex tronista che l’aveva scelta. Le dichiarazioni rilasciate da quest’ultima al settimanale di Uomini e Donne Magazine, però, non fanno certo emergere una bella immagine del siciliano. L’ex corteggiatrice, infatti, è molto delusa del comportamento avuto dal ragazzo fuori dal programma, tant’è che a tal proposito ha detto: “Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori”. Le poche volte che si sono visti, ha spiegato poi lei, lo hanno fatto solo per motivi lavorativi. “Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i servizi fotografici, e anche quando sono andata a Catania da lui o in generale siamo stati insieme, non eravamo mai soli” ha infatti spiegato Virginia.

Il sentimento che li aveva uniti a Uomini e Donne, stando a quanto dichiarato da Virginia, non sarebbe stato poi fuori intenso alla stesso modo. “Durante il programma c’era molto trasporto e molta attrazione” ha affermato la Stablum “Ma anche quella, una volta usciti dallo studio televisivo, da parte sua è svanita. Da un momento all’altro e senza un reale motivo. Ci siamo vissuti davvero poco”. Lei era innamorata? A questa domanda Virginia ha risposto dicendo: “Il mio trasporto era davvero tanto. Io ho pensato e sperato che potesse funzionare e ci ho provato tanto e fino alla fine, con tutte le mie forze. Ma evidentemente non è stato abbastanza”.

Uomini e Donne: Nicolò Brigante è innamorato di Marta Pasqualato? Risponde Virginia Stablum

Visti gli esiti della loro storia, dunque, è lecito pensare che forse Nicolò Brigante (come sostenuto più volte dai fan di Uomini e Donne) avrebbe fatto meglio a scegliere Marta Pasqualato? Su questo punto, nonostante tutto, Virginia non sembrerebbe avere dubbi: “Non penso sia una questione di Virginia o Marta. Nicolò è semplicemente focalizzato su se stesso e sui suoi desideri che vuole realizzare per sé nell’illusione di essere inclusivo con chi gli sta attorno. Io desideravo e desidero molto di più di questo”.