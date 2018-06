Uomini e Donne News. Valentina Rapisarda, attaccata, diventa una furia: fiume di parolacce ad alcuni follower

Valentina Rapisarda l’avevamo conosciuta a Uomini e Donne, quando giunse alla corte di Andrea Cerioli con cui ebbe poi una love story fatta di tira e molla, culminata con un definitivo addio. La ragazza, che oggi continua ad essere molto popolare sui social, nelle ultime ore, si è lasciata andare a un lungo sfogo rabbioso su Instagram. In diverse Stories ha infatti usato parole dure, molto dirette e, per usare un eufemismo, piuttosto colorite. Motivo? Gli attacchi che le sono stati recapitati via social e le richieste insistenti e poco garbate di alcuni suoi seguaci. Situazioni che, a quanto pare, si sono manifestate reiteratamente nell’ultimo periodo, spingendo la Rapisarda a una ‘controffensiva’ a denti stretti e netta.

Rapisarda: ” Avete rotto i c…, acide di m… Non avete il permesso di sparare sulla croce rossa”

“Mi sono rotta i co….i di tutte queste acide di m..da! […] Io non sono nessuno, non sono un personaggio pubblico, ho fatto un’esperienza in tv, ma ciò non vi dà il permesso e il lusso di poter sparare così sulla croce rossa”. Si tratta dell’incipit dello sfogo di Valentina Rapisarda che poi prosegue: “Ragazze, se vi avessi davanti, uno schiaffo a mano aperta ve lo darei per farvi riprendere! Guardatevi allo specchio. Io ho una vita normale, come la vostra”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua, tenendo a chiarire un concetto: “E toglietevi dalla testa che perché una persona va in tv, vi è dovuto qualcosa! Non vi è dovuto un c…o! Non vi è dovuto nulla nemmeno da mamma e papà che vi mettono al mondo, figuratevi da persone sconosciute”.

L’ex fidanzata di Andrea Cerioli: “Rispetto porta rispetto, chi mi rispetta io lo rispetto”

L’ex fidanzata di Andrea Cerioli è una vera furia. “Rispetto porta rispetto, chi mi rispetta io lo rispetto. Molto mi scrivono dei messaggi per insultarmi ‘volevo vedere se mi rispondevi’… Ma tutt’apposto? Mi insulti, mi chiami cog…na o rifatta di m…a perché vuoi che ti risponda? Ma ti mando a ca….e in direttissima, posta prioritaria amore mio!”. Poi cerca di spiegare come lei sarebbe anche disposta a dialogare sulle critiche o sulle divergenze di opinione che le vengono rivolte da alcuni follower, ma come non sia disposta a seguire i toni e i modi con cui spesso le vengono indirizzati i biasimi. “So che esiste gente di m…a, ma che non bazzichi sul mio profilo” è la chiosa finale.