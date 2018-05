Uomini e Donne news: Ursula innamorata di Sossio? Le parole della dama

Uomini e Donne news: Ursula e la dichiarazione importante per Sossio

A Uomini e Donne sembrerebbe proprio che Ursula sia innamorata di Sossio. La dama ha chiesto al calciatore di darle l’esclusiva. Dunque, il cavaliere deve scegliere se continuare a conoscere solo lei o se procedere il suo percorso frequentando altre donne. Ma Sossio non le ha dato delle risposte certe durante queste ultime settimane. Lei rivela di essere stata costretta a rispettare i tempi del cavaliere. Quest’ultimo in studio rivela finalmente la sua decisione. L’Aruta ha scelto di continuare a conoscere anche altre donne. Dunque, non dà l’esclusiva a Ursula. A questo punto, la dama mette la situazione in chiaro, anticipando che anche lei inizierà a frequentare altri uomini. Questa affermazione, ovviamente, non va giù a Sossio, il quale le chiede se si tratta di un ricatto. La dama risponde che si tratta semplicemente di una decisione dipesa dalla sua scelta. Ormai i sentimenti di Ursula sono abbastanza chiari a tutti.

Sossio non può fare a meno, a questo punto, di chiedere alla dama se è innamorata di lui. Ursula finalmente apre il suo cuore dichiarando: “Il mio sentimento è più vicino all’amore che all’affetto, sennò non sarei qui a chiederti questo.” Parole molto forti quelle della dama. Anche Sossio si lascia andare a una confessione inaspettata. Infatti, il cavaliere rivela che in questi tre anni lei è stata ed è la donna a cui tiene di più. Dunque i due fanno un ulteriore passo avanti, sebbene le discussioni tra loro continuino a causa dell’esclusiva che il cavaliere non vuole concedere a Ursula. Maria De Filippi annuncia che dietro le quinte vi è una donna che vuole conoscere Sossio. Lui dichiara di volerla vedere.

Uomini e Donne: Sossio non dà l’esclusiva a Ursula e fa entrare Lucia

In studio entra Lucia, una vecchia conoscenza di Sossio. In realtà i due non si conoscono benissimo. Si sono incontrati in un locale, dove hanno solo ballato insieme. Nel frattempo, vista la situazione, Ursula lascia lo studio e l’Aruta corre per raggiungerla. Ma non si sa se i due siano riusciti a chiarire.