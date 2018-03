Uomini e Donne news, tutti contro Mariano: imbarazzo generale sul web

News Uomini e Donne, Mariano Catanzaro bacia tutte: il pubblico resta senza parole

Il trono di Mariano Catanzaro inizia a creare non poche polemiche sul web. I telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti senza parole nel vero senso della parola. A quanto pare, il napoletano non risulta essere più tanto simpatico agli occhi dei fan della trasmissione. In ogni caso, c’è sempre chi continua a sostenerlo dichiarando di farsi grandi risate nel vederlo uscire insieme alle sue corteggiatrici. A causa della puntata andata in onda oggi, 13 Marzo 2018, sui social si è alzato un vero e proprio polverone contro l’esuberante napoletano. I modi di fare del ragazzo cominciano a non piacere e a non convincere. Su Twitter è infatti stato possibile leggere innumerevoli commenti a sfavore del tronista.

Nel corso delle ultime esterne, Mariano ha baciato tutte le corteggiatrice, senza escluderne neanche una. A quanto pare, Catanzaro non riesce a frenare i suoi istinti di fronte a nessuna. Durante la puntata, il giovane ha infatti ribadito che per lui è molto importante il bacio. Le ragazze si sono mostrate un po’ infastidite, anche perché oltre ai tanti baci, ci sono state delle frasi che il tronista ha ripetuto ad ognuna di loro. Di fronte alle immagini trasmesse su Canale 5, il pubblico non è riuscito a restarsene in silenzio. Sui social se ne sono dette di tutti i colori. La gran maggioranza dei fan del Trono Classico ha rivelato di trovare il tutto un po’ troppo imbarazzante e a tratti anche disgustoso. Secondo alcune persone, il napoletano dovrebbe tenere un po’ più a freno i suoi istinti.

Uomini e Donne, Mariano e le corteggiatrici: delirio sul web

Catanzaro comincia a far cambiare idea ad alcuni fan di Uomini e Donne. Il tronista ha sempre fatto ridere tutti, ma ora le cose iniziano a cambiare. In ogni caso, c’è sempre qualcuno che continua a sostenerlo e ad amarlo. Il suo temperamento e la sua spontaneità continuano ad essere super apprezzati, nonostante tutto quello che viene detto.