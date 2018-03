Uomini e Donne News, Tina e Gemma al Classico: interviene il pubblico

News Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani: show al Trono Classico, il pubblico approva

Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. L’esuberante opinionista ha visto arrivare in studio i suoi primi corteggiatori. A quanto pare, per la simpatica donna hanno chiamato uomini di tutte le età. Tra i tanti, anche qualcuno di soli 21 anni. Risate a non finire nella puntata in onda oggi, 12 Marzo 2018. Alcuni degli uomini che sono arrivati in trasmissione per provare a conquistare la signora si sono anche esibiti in vari performance. Tutti i presenti in studio sono morti dal ridere ed hanno approvato a pieno questa ventata d’aria nuova. A casa, invece, i telespettatori non hanno avuto la stessa reazione. Gli utenti del web si sono divisi a metà, soprattutto nel momento in cui hanno visto mandare in onda il video-messaggio della Galgani.

Tra i fan del Trono Classico, c’è chi ha rivelato di aver apprezzato questo cambiamento. Secondo molti telespettatori, i giovani tronisti erano divenuti un po’ troppo noiosi e proprio per questo c’era bisogno di qualcuno che portasse un po’ di divertimento. Dall’altra c’è chi non crede sia giusto vedere le liti tra Gemma e Tina anche nel corso delle puntate dedicate al Classico. In ogni caso, al momento, sembrano vincere coloro che si sono mostrati a favore di questa grande novità. D’altronde, la Cipollari nelle vesti di tronista è senza dubbio un grande regalo per tutto il pubblico del programma condotto da Maria De Filippi. Per ora, la donna sembra aver riscosso un grandissimo successo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari tronista e Gemma opinionista? La reazione del pubblico

In ogni caso, i fan del Trono Classico non credono che sia giusto vedere Gemma commentare i corteggiatori e le esterne di Tina. La gran parte del pubblico rivela di non poterne più della Galgani e dei suoi siparietti contro la Cipollari. Allo stesso tempo, però, c’è che crede che anche l’opinionista finisca sempre per esagerare. Una cosa è però certa, le due signore regaleranno momenti di grande trash anche nel corso dei troni giovani.