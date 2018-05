Uomini e Donne news: Sara ha scelto Luigi Mastroianni

News Uomini e Donne: la scelta di Sara è Luigi

Chi ha scelto Sara a Uomini e Donne? Luigi Mastroianni! Oggi pomeriggio, martedì 29 maggio, si è registrata l’ultima puntata del Trono Classico con la scelta della tronista campana. Come fa sapere il Vicolo delle News, la scelta dell’ex protagonista di Temptation Island è ricaduta sul corteggiatore siciliano. Dunque, Lorenzo Riccardi non ce l’ha fatta ad arrivare al cuore della modella e studentessa riccioluta. All’evento erano presenti la madre di Sara e Giordano Mazzocchi, diventato negli ultimi mesi un amico fraterno per Luigi. Secondo quanto rivelato da News U&D, Luigi ha baciato subito Sara una volta appresa la sua decisione. Il ragazzo è restato un minuto in silenzio e poi ha dichiarato: “Ma che ci dobbiamo dire io e te?” e l’ha baciata. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma una cosa è certa: la scelta di Sara andrà in onda su Canale 5 mercoledì 30 maggio. Nel frattempo, tanti auguri alla nuova coppia!