Uomini e Donne news, Sara e Luigi si sono lasciati? La novità

Uomini e Donne news: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno ancora insieme?

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne hanno trascorso davvero poco tempo insieme. Soprattutto sui social non compaiono mai dediche o foto che li riguardano. Anzi, il pubblico continua a criticare il comportamento della nuova coppia. In particolare, i telespettatori si aspettavano di vederli sempre insieme. E, invece, Sara dopo qualche giorno è subito andata in vacanza con le sue amiche, tra cui anche Valeria Bigella. L’ex tronista si sta vivendo con serenità questo viaggio a Ibiza, ma qualche commento negativo è riuscito ad attirare la sua attenzione. Il pubblico non ha apprezzato la decisione presa dalla Affi Fella di partire subito per una vacanza con le amiche. I telespettatori avrebbero voluto vedere la coppia godersi finalmente la loro relazione lontano dalle telecamere. Ed ecco che Sara, dopo altri suoi interventi sui social, ha scelto di dire ancora una volta la sua, contrastando quei commenti negativi.

“L’amore non si dimostra sui social ma dai sorrisi di una donna”. In questo modo Sara ha voluto far comprendere al pubblico che non è importante ciò che pubblica sui social, ma da molto altro. Infatti, la Affi Fella sembra voler confermare di essere felice e serena insieme a Luigi. Il suo sorriso dimostra proprio queste parole. Eppure c’è ancora chi non riesce più a credere alla sincerità di questa coppia. La delusione per i fan è stata tanta. Solitamente le coppie che escono dal programma cercano di trascorrere più tempo possibile insieme. Eppure Sara e Luigi non hanno fatto questa scelta, separandosi prima del previsto. Nonostante ciò, entrambi continuano a dichiarare di essere felici.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella toglie ogni dubbio e condivide il suo sorriso

Continuano le critiche per Sara e Luigi. Qualche giorno fa la Affi Fella aveva confermato di essere ancora fidanzata con il Mastroianni, nonostante sui social non lo dessero a vedere. I commenti negativi non si fermano e l’ex tronista prova questa volta a placarli completamente. Non ci resta che attendere, dunque, il ritorno di Sara da Ibiza per poterla rivedere insieme a Luigi.