Uomini e Donne news, Sara e Luigi: frecciatina a Lorenzo Riccardi

News Uomini e Donne: come procede la storia d’amore tra Sara e Luigi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella dopo la scelta a Uomini e Donne. I due possono finalmente posare gli scatti insieme e nelle prime foto pubblicate su Instagram appaiono complici e uniti. Uniti soprattutto contro Lorenzo Riccardi, l’altro corteggiatore di Sara, che negli ultimi giorni ha continuato ad essere protagonista di gesti provocatori. Il Cobra ha messo più di qualche like alle foto dell’ex tronista, facendo arrabbiare parecchio Luigi. Una volta ritornata sui social network l’Affi Fella ha però messo a tacere tutti, usando una didascalia che sembra una vera e propria frecciatina a Lorenzo.

“Totale…”, ha scritto Sara con accanto un cuore. Una frase che sembra banale all’apparenza ma che in realtà nasconde altro. Ovvero, l’ennesima conferma della scelta di Sara, compiuta totalmente con il cuore e non con la testa come insinuato da Lorenzo e da altri fan del Riccardi. La modella di Venafro ha scelto Luigi con tutta se stessa e non sembra pentita del gesto compiuto alla corte di Maria De Filippi. “Tutto apposto”, ha invece scritto Luigi Mastroianni su Instagram.

Tutto apposto ❤

Uomini e Donne: Sara e Luigi amore a gonfie vele

Dunque, la storia tra Luigi e Sara procede a gonfie vele, nonostante la distanza e gli impegni reciproci. Senza dimenticare gli imprevisti della vita: di recente il nonno di Sara è stato poco bene e così la giovane è stata costretta a saltare l’inaugurazione del locale del suo nuovo fidanzato. Un inconveniente che non ha diviso la coppia e l’ha unita ancora di più.