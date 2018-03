Uomini e Donne news, pubblico indignato: la scelta di Maria non piace

Uomini e Donne, il pubblico contro Maria De Filippi: Domenico non piace

Ultimamente, Maria De Filippi sembra puntare tutto sul Trono Over. Da quando il signor Domenico è entrato a far parte di Uomini e Donne viene sempre messo al centro dell’attenzione. Il nuovo cavaliere del parterre maschile regala infatti una miriade di risate ai fan della trasmissione. Quest’oggi, però, il pubblico non sembra aver approvato l’atteggiamento dell’uomo e della conduttrice stessa. Il signore ha letteralmente perso la testa per Tina Cipollari e la moglie di Maurizio Costanzo sembra divertirsi molto nel provocare l’esuberante opinionista. Da diverse puntate, la padrona di casa apre ogni registrazione chiedendo al cavaliere di far ballare la bellissima bionda. Subito dopo il ballo, Domenico si lascia andare alla sua attrazione fisica nei confronti della Cipollari e cerca sempre di rubarle qualche bacio sulle labbra.

Ancora una volta, nella puntata in onda l’8 Marzo 2018, il cavaliere del parterre maschile ha baciato in bocca Tina. Quest’ultima ha cercato di allontanarlo, senza però riuscirci. Successivamente, Maria De Filippi ha invitato Domenico a dare un bacio anche a Gemma. La Galgani era convinta che l’uomo la baciasse sulla guancia ma, alla fine, anche alla dama di Torino ha rubato un bacio sulle labbra. Entrambe le donne non si sono mostrate affatto felici di fronte l’insistenza del signore. E mentre in studio ridevano tutti, sul web si è scatenato un vero e proprio putiferio contro i diretti interessati, in primis contro Maria e il cavaliere.

Maria De Filippi e Domenico del Trono Over: i fan di Uomini e Donne non approvano

Su Twitter sono arrivati una miriade di commenti negativi riguardo alla puntata di Uomini e Donne andata in onda questo primo pomeriggio su Canale 5. Secondo la maggior parte dei telespettatori i modi di fare di Domenico iniziano a divenire un po’ troppo pesanti. C’è addirittura chi crede che la cosa stia degenerando, tanto da aver toccato il fondo. Alcuni credono che si è andati un po’ troppo oltre e che tutto ciò sia di cattivo gusto nei confronti delle signore in generale, soprattutto quest’oggi che è la giornata mondiale dedicata proprio alle donne.