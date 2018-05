Uomini e Donne news: ecco perché Sara non ha scelto Lorenzo

News Uomini e Donne: perché Sara non ha scelto Lorenzo Riccardi?

Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Ma perché non ha preferito Lorenzo Riccardi, il corteggiatore con il quale ha avuto un percorso decisamente più intrigante e tumultuoso? Il motivo è stato detto dalla stessa campana durante la scelta alla corte di Maria De Filippi. L’ex protagonista di Temptation Island ha capito di non poter essere felice accanto ad una persona come Lorenzo che, ricordiamo, inizialmente si era dichiarato per Nilufar Addati per poi cambiare idea. “Se io ti scegliessi non sarei felice”, ha chiarito Sara a Lorenzo. Quando poi il ragazzo è andato via accusando l’Affi Fella di aver fatto una scelta di testa, la giovane ha puntualizzato: “Sara è tutta cuore, non è testa”. Non solo, la studentessa di Medicina ha anche aggiunto: “Non ho scelto Lorenzo perché non è la persona che voglio al mio fianco”. Sara non ha però potuto fare a meno di elogiare la reazione di Riccardi davanti alla sua non scelta.

“Mi ha risposto con maturità, è stato un signore”, ha osservato Sara Affi Fella a Uomini e Donne, durante la registrazione della sua scelta. Lorenzo Riccardi non ha avuto inoltre paura a dichiarare tutto il suo amore per l’ormai ex tronista. “Mi sono innamorato di te”, ha confidato il giovane prima di lasciare lo studio del Trono Classico. Un duro colpo per Lorenzo, che è stato dunque preferito a Luigi.

Uomini e Donne: Sara ha scelto di stare con Luigi Mastroianni

“Scelgo Luigi, è lui l’uomo che voglio al mio fianco”, ha assicurato Sara Affi Fella. La risposta di Luigi ha già convinto tutti i telespettatori: “L’educazione e l’umiltà nella vita pagano”.