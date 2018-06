Uomini e Donne news, pace tra Lorenzo e Giordano: Riccardi sorprende

News Uomini e Donne, Lorenzo e Giordano hanno fatto pace: l’augurio di Riccardi

Quest’anno il Trono Classico di Uomini e Donne ha chiuso i battenti regalando un’ultima puntata ricca di emozioni. Per concludere questa stagione si è infatti scelto di mandare in onda la bellissima scelta di Sara Affi Fella. Nel corso della registrazione, dopo il racconto di Nilufar sulla relazione con Stefano Guglielmini, Maria De Filippi ha fatto entrare Lorenzo e Luigi. I due erano ovviamente molto nervosi e ansiosi di capire come sarebbe andata a finire con la loro tronista. Prima di passare alla scelta, la presentatrice ha chiesto a Riccardi se aveva qualcosa da dire nei riguardi della Addati, di Mazzocchi e di ciò che era stato appena confessato. In grande esclusiva, il blog Il Vicolo delle News ha rivelato i dettagli di ciò che il corteggiatore ha dichiarato.

Lorenzo ha preferito non proferire parola nei riguardi di Nilufar e della verità ammessa poco prima. Il corteggiatore e non scelta di Sara ha però rivelato di non avere alcun tipo di problema con Giordano. Il ragazzo ha infatti raccontato di aver incontrato Mazzocchi a Milano e di aver scambiato con lui quattro chiacchiere. Le cose sono tornate perciò alla normalità, anche se forse non torneranno mai più ad avere lo stesso rapporto che magari avevano prima. Riccardi ha confessato di non voler dire nulla sulla Addati e sulla storia con Stefano per paura di sbagliare con le parole, creando poi un casino inutile e soprattutto perché crede siano solo fatti della coppia.

Uomini e Donne, Lorenzo: le belle parole su Giordano Mazzocchi

L’unica cosa che Lorenzo si è sentito dire è nei riguardi di Giordano. Riccardi ha dichiarato che la Addati è stata molto fortunata a trovare un ragazzo d’oro come lo è Mazzocchi. Insomma, tra i due giovani pare sia tornato il sereno. Chissà se presto non li rivedremo insieme in giro o sui social. Tutto bene è quel che finisce bene.