Uomini e Donne news: Nicolò ha scelto Virginia, Marta scioccata

News Uomini e Donne: chi ha scelto Nicolò Brigante? Virginia Stablum

A grande sorpresa Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne. Un risvolto inaspettato per la maggior parte dei telespettatori, che era sicura di quello che il tronista provava per l’altra corteggiatrice, Marta Pasqualato. Anche quest’ultima è rimasta spiazzata dalla decisione di Nicolò, convinta fino all’ultimo di poter essere la scelta finale di questo percorso durato ben cinque mesi. “È la scelta del codardo, si sta accontentando di una storia tipieda”, ha assicurato la studentessa di Medicina del tutto sconvolta da quanto accaduto. Diverso il pensiero di Nicolò, che ha spiegato: “Marta sei una persona sensibile, buona, anche se vuoi far capire altro e indossi una maschera. Nel nostro percorso ci sono stati un sacco di alti e bassi e io in questo periodo della mia vita ho bisogno di tranquillità. Per questo la mia scelta non sei tu”.

“Nel nostro percorso ci sono stati più alti che bassi. Ho capito col tempo che non sei solo bella fisicamente ma hai anche un bel caratterino” ha invece detto Nicolò a Virginia, che non si aspettava di essere la scelta del tronista. Fino all’ultimo la modella pensava di essere rifiutata dal Brigante. Appena capito tutto, l’ex di Ignazio Moser ha dichiarato: “Noi ci siamo scelti dal primo giorno”.

La canzone della scelta di Nicolò e Virginia? Arriverà l’amore di Emma!