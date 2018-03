News Uomini e Donne, Nicolò Ferrari: le parole su Nilufar e la risposta alle critiche

Nicolò Ferrari ha rilasciato un’intervista al nuovo magazine di Uomini e Donne. Il corteggiatore del Trono Classico ha svelato alcuni particolari che hanno fatto sì che si dichiarasse per Nilufar Addati. Il giovane ha poi avuto alcune parole anche nei confronti di Lorenzo Riccardi, suo ex rivale. A quanto pare, l’ex concorrente di Riccanza non ha assolutamente nulla contro il giovane. Gli attacchi ricevuti da lui se li è lasciati alle spalle da ormai diverso tempo. Per quanto riguardo le critiche che continua a ricevere sui social, Ferrari è stato chiaro e tondo. Il ragazzo sa bene che dopo aver preso parte ad un programma come Riccanza le si è incollata addosso una determinata etichetta. In ogni caso, il giovane racconta anche che quando incontra qualcuno che lo ha visto in tv, la prima cosa che gli viene detta è che è completamente diverso da come appare sul piccolo schermo.

Dopo aver letto l’intervista sul secondo numero del magazine di Uomini e Donne, alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono scagliati contro il giovane. Nicolò ha infatti ricevuto innumerevoli critiche anche sotto gli ultimi post condivisi sul suo profilo privato. Di fronte alle numeroso accuse, Ferrari ha deciso di rispondere e chiarire la sua posizione attraverso delle storie di Instagram. A chi gli ha puntato il dito contro per aver rilasciato un’intervista mentre si trova ancora nello studio del Trono Classico, il giovane ha rivelato che il giornale in cui sono state pubblicate le sue dichiarazioni non è altri che una rivista fatta proprio da chi il programma lo fa. Il corteggiatore ha infatti specificato che a tale settimanale ci lavora la redazione della De Filippi insieme ad un gruppo di giornalisti.

Uomini e Donne, Nicolò sotto accusa: la risposta del corteggiatore

Nicolò ha poi chiarito che l’intervista risale ad otto giorni fa, motivo per cui non coincide molto con i suoi ultimi post. Il giovane passa poi a ringraziare chi invece sta continuando a sostenerlo con grande affetto e ribadisce che a turno, tutti i partecipanti del programma rilasceranno interviste o cose simile al nuovo magazine.