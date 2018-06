Uomini e Donne news: Nicolò e Virginia attaccano Marta Pasqualato

News Uomini e Donne, le parole di Nicolò e Virginia contro Marta Pasqualato

Continua a tenere banco il triangolo amoroso tra Nicolò Brigante, Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Come è noto l’ex tronista ha scelto a Uomini e Donne la modella di Trento, sorprendendo il pubblico. Tutti erano sicuri che la scelta sarebbe ricaduta sula studentessa di Medicina, compresa la diretta interessata. E invece Nicolò ha preferito fare diversamente, spinto dal cuore e dai sentimenti. A distanza di tempo Nicolò e Virginia hanno deciso di attaccare Marta sulle pagine del settimanale Mio, al quale hanno rilasciato un’intervista di coppia. In particolare la Stablum non ha gradito le dichiarazioni fatte dalla rivale subito dopo la scelta, quando l’ha definita “quella del codardo”.

“Io non do peso a quello che pensa lei: ha criticato dal primo giorno, prima ancora di sapere le cose. Prima di sentirmi parlare mi ha dato della bambolina” ha fatto sapere Virginia Stablum. Il fidanzato Nicolò Brigante ha invece fatto delle precisazioni in merito alla sua scelta a Uomini e Donne. Non è vero che il ragazzo non aveva ancora la scelta due ore prima di compierla. “Da quando siamo andati via dalla villa al momento della scelta sono passati dei giorni. Io ero indeciso dopo la villa, ma alla fine ho seguito il cuore“, ha puntualizzato il siciliano.

Marta Pasqualato nuova tronista di Uomini e Donne? La frecciatina di Nicolò

Nicolò Brigante ha poi lanciato una frecciatina alla sua ex corteggiatrice: “Marta sul Trono? Sarei contento. Così proverebbe quello che ho provato io e capirebbe quanto è difficile”. Pasqualato a parte, Virginia e Nicolò continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore. “Le cose vanno per il verso giusto. Virginia è tale e quale a quella che si è mostrata in tv e questo mi piace molto”, ha assicurato Brigante.