Uomini e Donne news, Marta e Nicolò Ferrari stanno insieme? Parla lei

News Uomini e Donne: Marta Pasqualato e Nicolò Federico Ferrari sono fidanzati? Lo sfogo di lei

Da settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne, e Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati. Marta e Nicolò sono diventati amici grazie al programma di Maria De Filippi e hanno approfondito la conoscenza fuori, lontano dalle telecamere. Ma non troppo distanti dai social network, dove sono invece quotidianamente presenti. E settimana dopo settimana non sono mancati i video e i selfie insieme, tanto che si è cominciato a parlare di una probabile storia d’amore tra Nicolò e Marta.

Ferrari si è limitato a confidare a Uomini e Donne Magazine che quello con la studentessa di Medicina è sicuramente un rapporto speciale, che va al di là della semplice amicizia ma che però non può essere ancora chiamato amore. E lo stesso concetto ha voluto ribadire Marta nella sua ultima storia di Instagram, dove ha invitato follower e curiosi a portare rispetto per la sua sfera privata.

“Sicuramente la colpa è anche mia perché non sto facendo chiarezza e non sto smentendo o confermando niente. Ma come vi ho già spiegato, io vorrei che almeno questa fetta di vita privata rimanesse privata per ora perché altrimenti mi viene un esaurimento nervoso. Non voglio tenere nessuno sulle spine, non mando frecciatine a nessuno, non è nel mio interesse, sto solo vivendo la mia vita”, ha scritto Marta Pasqualato.

Dunque, per il momento Marta non se la sente di chiarire la natura del rapporto con Nicolò Ferrari: forse perché neppure i diretti interessati lo hanno ancora capito?

Uomini e Donne: Marta Pasqualato ha dimenticato Nicolò Brigante

Intanto sembra che Marta abbia dimenticato del tutto Nicolò Brigante, il tronista che ha corteggiato quasi sette mesi a Uomini e Donne. La Pasqualato ha dichiarato – come potete vedere nel video più in basso – di non essere interessata alla rottura tra Nicolò e Virginia Stablum.