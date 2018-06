Uomini e Donne news: Marta parla della rottura tra Nicolò e Virginia

News Uomini e Donne: Marta Pasqualato parla della rottura tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum

Continua a far discutere la rottura tra Nicolò e Virginia di Uomini e Donne. Tra critiche e commenti, non è mancata la reazione di Marta Pasqualato. Quest’ultima aveva avvisato l’ex tronista durante la scelta (“Ti stai accontentando di una cosa tiepida”) e la sua previsione si è rivelata giusta. Oggi, però, la studentessa di Medicina è andata avanti e sembra aver dimenticato del tutto Brigante. “Cosa penso della rottura tra Nicolò e Virginia? Guarda la vastità del ca… che mi frega”, ha detto Marta durante una recente diretta con i fan (video più in basso). In realtà non è la prima volta che la Pasqualato si lascia andare ad un commento del genere. Già qualche giorno fa, appena Virginia e Nicolò avevano annunciato la loro separazione, la Pasqualato aveva scritto queste parole in una storia di Instagram. Dunque Marta ha dimenticato Nicolò?

Secondo alcuni telespettatori Marta proverebbe ancora qualcosa per Nicolò Brigante. Soprattutto perché credeva molto nel loro legame e quando il catanese ha scelto Virginia Stablum la Pasqualato ha sofferto parecchio. L’amicizia speciale con Nicolò Federico Ferrari è riuscita davvero a cancellare tutto? Al momento sembra proprio di sì, ma solo il tempo saprà darci le giuste risposte…Intanto sui social network è scoppiato lo scontro tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Dopo aver annunciato il loro addio, la modella di Trento ha pubblicamente attaccato l’ex fidanzato sottolineando che la loro storia d’amore non è mai cominciata dopo Uomini e Donne.

Uomini e Donne news: lo scontro tra Nicolò e Virginia dopo la rottura

“Nicolò dalla prima sera è stato molto freddo e distaccato. Inizialmente l’ho letto come segno di rispetto, ma col tempo questo rispetto è diventato distacco e il distacco distanza. La magia si è spenta un minuto dopo la scelta“, ha dichiarato Virginia Stablum.

“Alla mia età voglio vivere un rapporto intenso, sconvolgente. Non posso accontentarmi di una relazione tiepida”, ha replicato Nicolò Brigante.