Uomini e Donne News Mario Serpa fermato dalla polizia fa un video diretta. Ultimi sviluppi sulla storia con Claudio Sona

Spiacevole avventura per Mario Serpa di Uomini e Donne. Nella serata di ieri il giovane è stato fermato e multato dalla Polizia con tanto di video diretta a certificare l’accaduto. Una situazione che non è piaciuta granché all’ex corteggiatore del Trono Gay. Nel filmato postato su Instagram Stories, nonostante appaia sorridente e scanzonato, ha infatti spiegato con una punta d’ironia e velato rammarico il perché del fermo e della conseguente sanzione. Guai stradali a parte, ci sono anche nuovi sviluppi e indizi sulla sua vicenda sentimentale con Claudio Sona.

C’è Serpa in primo piano in una piazzola di sosta stradale, sullo sfondo una volante della Polizia con i lampeggianti in funzione mentre s’intravede un agente scendere dall’automobile delle forze dell’ordine: è la sintesi del video postato da Mario. Che cosa abbia portato all’accaduto è presto raccontato dal diretto interessato: “Li vedete (riferito all’agente, ndr)? Mi stanno multando. Lo sapete per cosa? “Mi stanno multando soltanto perché non ho il tagliandino dell’assicurazione esposto in macchina. Ma in realtà l’assicurazione ce l’ho. Non ho solo il tagliandino e lui (l’agente, ndr) vedete che scappa?”. Nonostante la contravvenzione, la vicenda, sia da parte di Serpa, sia da parte del poliziotto ripreso, è vissuta in un clima disteso di sorrisi e pacatezza. Meno distesa pare invece la questione Sona.

News Uomini e Donne: gli ultimi sviluppi sulla storia tra Mario Serpa e Claudio Sona

Poche ore fa Claudio Sona ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne parlando del suo lavoro, delle sue aspettative future e di tanto altro. E di Mario? Nemmeno una parola. Le voci e gli indizi degli ultimi giorni che li vorrebbero ormai divisi sono sempre più rumoreggianti e forti. Inoltre Serpa, tra le sue Stories, ha fatto comparire un messaggio critico che, seppur non ha il destinatario dichiarato, non è azzardato pensare che sia proprio diretto a Sona: “Quello che dite di essere non vi affannate a dirlo, siatelo”. Tra i Clario sembra sia tornata la burrasca e i gossip che li vedono ormai ognuno per la propria strada sembra che abbiano più di un fondamento.