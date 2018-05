Uomini e Donne news, Mariano e Valentina ancora fidanzati? La verità

News Uomini e Donne: Mariano e Valentina stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia

Quest’ultima settimana è andata in onda la scelta di Mariano. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di lasciare la trasmissione prima che fosse troppo tardi. Il simpatico ed esuberante napoletano stava rischiando di restare senza le sue due corteggiatrice, in particolar modo senza Valentina. La bellissima ragazza ha sempre mostrato molto interesse nei confronti di Catanzaro ma, ultimamente, aveva iniziato a perdere un po’ la pazienza. Nel vederla lasciare lo studio, il giovane ha capito che anche lui aveva iniziato a provare qualcosa di molto forte nei suoi confronti. Alla fine, senza poltrone rosse e petali di rosa che cadevano dal soffitto, Mariano ha chiesto alla sua corteggiatrice di andare via insieme. Subito dopo la messa in onda della puntata, i fan del programma non hanno più saputo nulla riguardo la storia d’amore tra i due giovanissimi.

In molti hanno pensato che Catanzaro e la Pivati si fossero lasciati subito dopo aver abbandonato lo studio di Maria De Filippi insieme. In questi ultimi giorni, i diretti interessati non sono mai apparsi insieme. Sui social non si è vista neanche una foto di coppia. Tutti questi piccoli e particolari dettagli hanno fatto storcere il naso a molte persone. Ad oggi scopriamo finalmente la verità. Valentina ha dato appuntamento ai suoi followers per una diretta Instagram programmata per 21.30 di questa sera. Una volta collegata, la giovane ha rivelato di avere una bellissima sorpresa che non vedeva l’ora di far vedere a tutti i suoi seguaci.

Uomini e Donne: Mariano e Valentina al settimo cielo insieme

Nella diretta Instagram, Valentina ha mostrato di essere in compagnia di Mariano. I due stanno ancora insieme e sono molto felici. Nel corso di questi ultimi giorni non hanno potuto mostrarsi insieme perché attendevano di ricevere l’ok dalla redazione di Uomini e Donne. Ora, Catanzaro ha potuto riaprire i suoi profili e per questo ha promesso che presto verranno condivisi scatti di coppia.