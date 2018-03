Uomini e Donne News, Mariano sotto accusa: il dolce gesto di Valentina

News Uomini e Donne, Mariano e Valentina: la dolce dedica della corteggiatrice

Mariano Catanzaro è finito sotto accusa per colpa dei baci dati alle sue corteggiatrici. Tra le tante ragazze arrivate in studio per il napoletano, c’è anche Valentina. La giovane donna sembra essere fortemente interessata al tronista di Uomini e Donne. In ogni caso, la Pivati non ha assolutamente approvato l’atteggiamento del ragazzo. Nonostante si sia mostrata molto rubata e infastidita di fronte alle esterne tra Catanzaro e le altre, la diretta interessa pare abbia deciso di voler continuare a conoscerlo. Insieme sono molto carini e tra loro pare esserci molta complicità. Tra tutte, lei è senza dubbio quella che ha più colpito il simpatico Catanzaro. Dopo la puntata andata in onda ieri, 13 Marzo 2018, la corteggiatrice si è lasciata andare ad una speciale dedica social.

Sul profilo Instagram di Valentina è infatti apparsa una dolce storia. La ragazza ha condiviso con i suoi followers una canzone in particolare, accompagnandola poi da un semplicissimo cuore. “Ti cercherò dove il pensiero travolto da un’onda va a fondo dentro l’anima…” Il noto brano di Gigi Finizio potrebbe essere dedicato a chiunque, ma in ogni caso crediamo che sia proprio un messaggio indirizzato a Mariano. Il tronista ascolterà la canzone e ne rimarrà piacevolmente colpito, o non si renderà conto di niente?!? Le cose tra i due sembrano proseguire al meglio. La corteggiatrice continua ad essere portata in esterna e ad essere anche baciata con moltissimo piacere.

Uomini e Donne, Mariano sceglierà Valentina? Ultimi gossip sul trono di Catanzaro

Nonostante Catanzaro si sia avvicinato molto a Valentina e Federica, il suo percorso da tronista è ancora agli inizi. Il ragazzo ha ancora molto tempo a disposizione per poter scegliere quella che potrebbe essere la donna della sua vita. Al momento, in ogni caso, solo la Pivati e la Pattacini sembrano essere riuscite a catturare l’attenzione e l’interesse del simpatico ed esuberante napoletano.