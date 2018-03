Uomini e Donne news, Maria: frecciatina agli ex del Trono Over

News Uomini e Donne, Maria De Filippi contro gli ex del Trono Over: la rivelazione inaspettata

Maria De Filippi si è lasciata andare ad una grande e inaspettata rivelazione. La conduttrice di Uomini e Donne cerca sempre si restare il più imparziale e discreta possibile. Ogni volta che il Trono Over viene circondato da polemiche social, la moglie di Maurizio Costanzo fa sempre finta di niente e va avanti per la sua strada. Questa volta, però, la padrona di casa pare essersi voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. La donna si è infatti lasciata andare ad una dichiarazione che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Nella puntata in onda oggi, la De Filippi ha spiegato a tutti i presenti il motivo per cui Anna Tedesco ha lasciato la trasmissione.

Secondo l’ex dama del parterre femminile non è stato giusto invitare in studio Federica, anche lei ex partecipante. Quest’ultima è infatti stata ospite del Trono Over la scorsa settimana per raccontare la sua verità riguardo la presunta storia tra Anna e Giorgio. Per la Tedesco, la donna non sarebbe dovuta tornare in trasmissione poiché non ha fatto altro che parlare male del programma una volta concluso il suo percorso. Di fronte a tale spiegazione, Maria De Filippi ha continuano il discorso rivelando un qualcosa di sorprendente. La volontà della conduttrice è forse stata quella di mandare una frecciatina a chi parla male dell’Over?! La padrona di casa si è infatti lasciata scappare un succulento particolare sugli ex partecipanti.

Uomini e Donne: Maria De Filippi e la frecciatina al veleno agli ex del Trono Over

Maria ha rivelato che sono davvero tanti quelli che parlano male di Uomini e Donne una volta usciti dal programma. In ogni caso, la De Filippi ha anche precisato che gli stessi farebbero una bruttissima figura se la redazione pubblicasse i messaggi che riceve dagli stessi in cui si chiede sempre di poter tornare a far parte dei due parterre. Di fronte a tale rivelazione, il pubblico e gli opinionisti si sono lasciati andare ad un grande applauso.