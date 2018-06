Uomini e Donne news: Manuel Vallicella contro le fan di Nilufar e Giordano

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Manuel Vallicella attacca le fan di Nilufar e Giordano: “Sono ragazzine che non stanno bene”

Manuel Vallicella che, nonostante l’aspetto, si è sempre distinto a Uomini e Donne per i suoi modi gentili e pacati, questa volta non ha usato mezzi termini contro alcune fan di Nilufar e Giordano. A far arrabbiare molto l’ex corteggiatore, nello specifico, sarebbero stati dei tatuaggi. Come molti probabilmente già sanno, infatti, sul web girano da ieri foto di due tattoo messe in rete da alcune ammiratrici della coppia di Uomini e Donne. Delle dirette interessate non si conosce l’identità ma che siano delle fan di Nilufar e Giordano è impossibile negarlo, dato che si sono tatuate il nome dei loro beniamini sulla pelle. Manuel, che dal canto suo è sempre stato un cultore dell’arte dei tatuaggi, questa cosa non l’ha particolarmente apprezzata e, per questo motivo, sui social il volto noto di Uomini e Donne ha espresso la sua indignazione.

“Sono due tatuaggi di due ragazzine che non stanno bene sicuramente” ha infatti scritto su una storia postata su Instagram Vallicella. Lo stesso, poi, dopo aver taggato il suo studio di tatuaggi, ha scritto “Al Deep Black Tattoo per fortuna queste cose non succedono”. Come la prenderanno adesso le seguaci più accanite di Nilufar e Giordano? D’altronde, quando in passato hanno dovuto prendere le difese di qualcuno, si sono sempre mostrate unite e compatte. Sarà così anche questa volta?

Uomini e Donne: il tatuaggio di Nilufar per Giordano

A tatuarsi il nome di Giordano sulla pelle, però, c’ha pensato anche Nilufar qualche settimana fa. L’ex tronista, a seguito dello scandalo che l’aveva coinvolta poco dopo la sua scelta a Uomini e Donne, sul braccio ha deciso di tatuarsi l’iniziale del suo fidanzato. Un gesto questo sicuramente forte e che, alla fine, ha convinto molti del fatto che, nonostante tutto, tra i due possa essere sul serio vero amore.