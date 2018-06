Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritorna sui social e spiega quello che è successo, poi ringrazia tutti ma non cita Sara

Luigi Mastroianni ritorna sui social e decide di farlo spiegando dettagliatamente ai suoi fan quello che è successo. Lui e Sara Affi Fella si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ebbene questo, al momento, non è possibile dedurlo dalle parole del bel siciliano, perché nel suo messaggio lui dell’ex tronista ha deciso di non parlare. I fan della coppia, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. Tra le persone ringraziate da Mastroianni, quelli cioè che a detta sua gli sono stati molto vicini in questo periodo difficile, Sara Affi Fella non è mai stata nominata una volta. “Accanto a me, ho avuto la mia famiglia e gli amici: quelli di una vita e quelli nuovi” ha infatti scritto l’ex corteggiatore. E la sua fidanzata?

Quello appena passato a quanto pare è stato un periodo molto complicato per Luigi Mastroianni. “Mi sono allontanato dai social per un pò, perché ci crediate o meno, ho passato dei momenti veramente difficili in queste ultime settimane” ha infatti spiegato lui. Il motivo? “Un insieme di varie problematiche personali, mi hanno segnato e arrecato anche qualche piccolo problema di salute. Niente di grave, ma c’è stato”. Tutto questo, però, avrebbe spinto Luigi Mastroianni ad allontanarsi dai social, perché solo staccando la spina da tutto e da tutti sarebbe riuscito a capire tante cose. “Ho fatto un pò di chiarezza, fatto pace con me stesso” ha scritto a tal proposito lui “E sono di nuovo qui”.

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si sono lasciati? L’indizio parla chiaro

Il suo lungo messaggio, in fine, Luigi Mastroianni ha deciso di chiuderlo così: “Grazie a tanti di voi che mi avete mandato tanti messaggi d’affetto, capendo ancora una volta tutto, senza che io abbia detto niente”. Parole queste che, dopo la lite che li ha coinvolti, sembrerebbero proprio confermare la fine della storia tra lui e Sara Affi Fella. D’altronde sui social una delle teorie più sostenute dai fan di Luigi era proprio quella che attribuiva alla rottura con l’ex tronista il malessere e l’assenza di lui sui social.