Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social ma specifica: “Sara non c’entra”

Di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si è parlato tantissimo in questi giorni. I due protagonisti di Uomini e Donne, però, dopo la scelta hanno più volte continuato a dire di essere felici e contenti insieme fuori dal programma. Dello stesso parere, però, non sembrerebbe essere Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della Affi Fella. Il motivo? Secondo lui Luigi e Sara non sarebbero poi così innamorati come vorrebbero far credere ai loro fan. Forse per evitare di alimentare anche questi rumours, allora, Luigi Mastroianni (dopo aver annunciato su Instagram che starà lontano dai social per un po’) ha fatto sapere a tutti i suoi followers che i motivi della sua assenza nei prossimi giorni sono prettamente personali e nulla hanno a che fare con Sara.

“Nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali” ha scritto Luigi Mastroianni pochi minuti fa “Le uniche storie riguarderanno questioni lavorative”. Nel lungo messaggio postato, però, l’ex corteggiatore ha tenuto a specificare una cosa alla fine: “Nessuno scandalo, e niente scoop: Sara in questo non c’entra. Evitiamo catastrofi Holliwoodiane”. Cosa sia successo veramente, ovviamente, noi non possiamo saperlo. Stando alle parole di Matroianni, però, tutto questo nulla ha a che fare con né con l’ex tronista sua fidanzata e né tanto meno con Uomini e Donne in generale.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi provoca Luigi e Sara Affi Fella: l’ex tronista risponde

Alle continue frecciatine lanciate da Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella inizialmente non avevano risposto esplicitamente. La quiete, però, non è durata a lungo. L’ex tronista infatti, pochi giorni dopo la sua scelta, a Riccardi ha risposto. Nell’ultima intervista rilasciata, però, sia Sara che Luigi si sono detti intenzionati a non parlare più di Lorenzo. Ci riusciranno?