News Uomini e Donne, serata in discoteca per Luigi e l’ex fidanzata: giustificazioni e gelosia

In una delle ultime serate a cui Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ha partecipato presso la discoteca Fellini, molti si sono accorti della vicinanza di una ragazza bruna al giovane. No, non stiamo parlando della sua famosa fidanzata Sara Affi Fella, bensì di una sua ex, una ragazza di nome Emanuela. Fin da subito, il siciliano si è dato da fare per spiegare a tutti la situazione, tramite i social. Luigi ha infatti chiarito che tra i due c’è stata una bella storia, conclusasi due anni fa e che tra loro è rimasto un bellissimo rapporto di amicizia. Mastroianni ha inoltre aggiunto che la ragazza si trovava nel locale in quanto si è da poco trasferita a Milano per gli studi e ha approfittato dell’occasione per passare a salutare l’ex fidanzato.

Non si è fatta attendere la reazione della bellissima Sara. L’Affi Fella tramite il suo profilo Instagram ha rilasciato una breve storia nella quale pronuncia la parola “Azz”. Parola accompagnata da un’espressione facciale molto eloquente, che ha fatto capire a tutti quanto la situazione l’abbia lasciata di stucco. Questo fatto deve aver scatenato in Sara un eccesso di gelosia e nervosismo, esploso sicuramente anche per le continue critiche che i suoi numerosi followers continuano a rivolgerle.

Quali sviluppi per la neocoppia di Uomini e Donne?

Questo episodio si va ad aggiungere a tutti gli altri che negli ultimi giorni stanno smuovendo il web, ponendo a tutti la stessa domanda: “Sara e Luigi sono ancora insieme o no?”. Al momento, in merito, non ci sono né conferme né smentite, solo un profilo di Instagram cancellato e poi magicamente riapparso (quello di Luigi) e tanta tanta confusione, che tiene tutti i fan dell’amatissima coppia in trepidante attesa.