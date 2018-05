Uomini e Donne news, Lorenzo provato: “Sara non ce la faccio più”

Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardo stanco del comportamento di Sara Affi Fella

A Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi non sa più come giustificarsi di fronte alle accuse di Sara Affi Fella. La tronista non riesce a fidarsi del corteggiatore. Da una parte vede la stabilità di Luigi Mastroianni e dall’altra il carattere altalenante del milanese. Lorenzo non riesce a vedere una svolta nel rapporto con Sara. Anzi, il corteggiatore ammette che sta iniziando a vedere la Affi Fella come una persona troppo pesante. Ci sono alcune frasi e atteggiamenti che non riescono a convincere la tronista. A questo punto, Lorenzo ammette di avere certi comportamenti proprio per conquistare l’attenzione della Affi Fella. In realtà, questo suo atteggiamento fa allontanare ancora di più Sara. Diversi sono gli scontri in studio anche con Luigi. Lorenzo chiede a Maria De Filippi se, a questo punto, ha sbagliato tutto in questi mesi. La conduttrice ammette che inizialmente potrebbe essersi creato un’immagine che in realtà non lo rappresenta. Ad appoggiarlo ci pensa Gianni Sperti.

“Se è vero che ci tieni quello che tu senti dovrebbe guidare i tuoi comportamenti”, secondo Sara per Lorenzo dovrebbe essere così. In realtà, il corteggiatore milanese rivela di essere in questo modo, ovvero un tipo altalenante. Alla Affi Fella questo particolare non piace e Lorenzo dichiara di non poterci far nulla. “Non ce la faccio più”, ripete diverse volte Lorenzo. Nonostante le sue parole dovrebbero essere confortanti, Sara non riesce a convincersi. Intanto, Gianni interviene e spiega che, secondo lui, il corteggiatore ha assunto questo atteggiamento per paura. Se lui dovesse esprimere a pieno tutti i suoi sentimenti, rischierebbe di restare troppo deluso durante la possibile scelta di Luigi.

Uomini e Donne: Sara continua a non fidarsi di Lorenzo

Lorenzo è pronto a uscire dal programma insieme a Sara. La tronista continua a mostrarsi confusa, ma soprattutto non riesce a credere alle dichiarazioni del Riccardi. Il corteggiatore rivela di non sapere più che fare per migliorare la situazione, visto che ogni suo movimento risulta sbagliato per la tronista. Dopo l’esterna con Luigi, Lorenzo appare provato e con le lacrime agli occhi.