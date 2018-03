Uomini e Donne news, Lorenzo: romantico messaggio per Sara

News Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella: messaggi in codice sui social?

Le cose tra Sara e Lorenzo hanno iniziato a sgretolarsi nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. In ogni caso, lui sembra aver fatto un passo indietro. Il corteggiatore aveva deciso di andare via a causa del bacio visto tra la tronista e Luigi. Le ultime anticipazioni ci hanno infatti rivelato che Riccardi è rimasto molto male di fronte all’esterna tra la Affi Fella e Matroianni. Ad oggi, però, il giovane pare aver cambiato idea. Dal profilo social del diretto interessato è arrivato un indizio inequivocabile riguardo il suo interesse nei confronti della dolce napoletana. Nonostante si sia mostrato molto infastidito dall’ultima uscita tra Sara e Luigi, il ragazzo pare abbia deciso di lasciarsi tutto alle spalle.

Lorenzo è infatti apparso con un sorriso smagliante in uno scatto pubblicato su Instagram, accompagnato da una frase che non lascia alcun dubbio: “Vivimi senza paura.” A quanto pare, Riccardi sta invitando la ragazza a non aver alcun tipo di timore. Già nel corso delle precedenti puntate ha cercato di far capire alla Affi Fella che le sue intenzioni erano molto serie, a discapito di quello che invece pensa la maggior parte del pubblico. Alcune ore fa è poi arrivato un altro post, che pare essere un nuovo messaggio in codice per la tronista. “Devi avere pazienza tanta, forse troppa ma non sono poi così male, un sorriso te lo strappo sempre.”

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi vuole portare via Sara Affi Fella

Durante la registrazione del Trono Classico del 4 Marzo 2018, Sara aveva dichiarato di non volerlo rincorrere fuori dallo studio. Secondo la tronista, lei ha fatto abbastanza per Lorenzo e per questo non crede che la sua reazione sia giustificabile. In ogni caso, i due si crede abbiano chiarito ogni dissapore. Lui si è mostrato sereno sui social e le parole condivise con i proprio followers sembrano parlare chiaro e tondo. Tra le tante cose, il corteggiatore si è registrato a Roma. Che abbia raggiunto la capitale per una dolce esterna con la sua tronista?! Vedremo. Una cosa è certa: la pace con Sara è senza dubbio arrivata.