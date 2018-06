Uomini e Donne news, Lorenzo ci riprova con Sara: la reazione di Luigi

By

News Uomini e Donne: Lorenzo lascia like a Sara, arriva la reazione di Luigi

Sara ha scelto Luigi ma Lorenzo non sembra rassegnato. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha cominciato a lasciare dei like al profilo Instagram dell’ex tronista. Un gesto che ha stupito davvero tutti e che, a quanto pare, non è piaciuto più di tanto a Luigi. Lorenzo è forse pronto a riconquistare Sara fuori dal programma di Maria De Filippi? La possibilità non è da escludere visto che il ragazzo si è dichiarato innamorato della modella di Venafro. Nel frattempo Mastroianni ha deciso di replicare con una frecciatina, arrivata sempre sui social network.

Luigi ha pubblicato uno scatto con il fratellino accompagnato dal seguente commento: “C’è chi sente il bisogno di provocare… poi c’è chi sente il bisogno di volere bene!”. A detta di molti non è altro che una chiara stoccata al rivale che, nonostante tutto, continua a provocare e ad attirare l’attenzione su di sé. E a quanto pare è giunta pure la contro replica di Lorenzo…

“Che ansia” ha scritto Lorenzo Riccardi qualche minuto dopo la frecciatina di Luigi Mastroianni. Il Cobra ha forse voluto intendere che non ha di certo paura del suo rivale in amore?

CHE ANSIA 🍾🐍🎩 A post shared by Lorenzo (@lorenzo.riccardi17) on Jun 3, 2018 at 11:44am PDT

Uomini e Donne, scontro tra Lorenzo e Luigi: Sara resta in silenzio

Sulla faccenda non si è ancora espressa Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne è tornata attiva su Instagram ma ha preferito non affrontare la questione… lo farà a breve o lascerà correre?