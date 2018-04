Uomini e Donne News, Ida e Riccardo dopo l’Over: ecco cosa è successo

News Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo il Trono Over: l’ultimo avvistamento

Nel corso di queste ultime settimane, i fan del del Trono Over di Uomini e Donne si sono appassionati ad una nuova coppia. Ida e Riccardo sono infatti finiti al centro dell’attenzione a causa dei continui tira e molla. La dama del parterre femminile ha dimostrato di essere disposta a tutto per poter riuscire a conquistare il cuore del cavaliere. In ogni caso, quest’ultimo non è mai sembrato tanto preso dalla bellissima Platano. Nella puntata dedicata ai Senior andata in onda oggi, 3 Aprile 2018, i due hanno regalato ai telespettatori di Maria De Filippi una grande sorpresa. Dopo la lite trasmessa la settimana scorsa, lui ha raggiunto la donna dietro le quinte. Dopo tanto tempo, entrambi sono riusciti a lasciarsi andare.

Ida e Riccardo sono finalmente riusciti a mettere da parte i diverbi di quest’ultimo periodo e si sono baciati. Un bacio passionale e molto lungo ha fatto da protagonista nel corso della nuova puntata del Trono Over. Dopo tanto, anche il cavaliere del parterre maschile ha capito di voler lasciare lo studio insieme alla Platano. Nonostante Guarnieri sia stato molto criticato, alla fine è riuscito a far ricredere tutti. Ma come sono andate a finire le cose dopo essere andati via dalla trasmissione insieme?! L’ultimo avvistamento promette molto bene. Il blog Il Vicolo delle News ha infatti pubblicato alcuni esclusivi scatti. Una lettrice del sito ha incontrato la dama e il cavaliere in Puglia, più precisamente ad Alberobello.

Uomini e Donne Trono Over: Ida e Riccardo insieme a Pasqua dopo il programma

Ida e Riccardo hanno trascorso insieme le vacanze pasquali. La coppia ha trascorso alcuni giorni in Puglia, regione natale dell’uomo. Chi li ha incontrati racconta che insieme a loro c’era anche il figlio di uno dei due. A quanto pare la storia d’amore continua e sembra anche procedere a meraviglia. Senza dubbio, i fan di Uomini e Donne non possono far altro che essere felici per la bella dama che, sin da subito è riuscita a conquistare il cuore di molti italiani.