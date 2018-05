Uomini e Donne news: l’ex corteggiatrice Giulia Latini si è laureata

News Uomini e Donne: la laurea di Giulia Latini

Traguardo importante per Giulia Latini: l’ex corteggiatrice di Luca Onestini si è laureata! La giovane lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram, dove ha postato uno scatto che la immortala con fiori e corona d’alloro. Fasciata in un elegante tailleur nero, Giulia è apparsa emozionata e al settimo cielo. La laurea è sempre stata una tappa importante nella vita della Latini che, durante il suo percorso a Uomini e Donne, non ha mai nascosto il suo interesse e la sua dedizione verso gli studi. Giulia Latini si è laureata in Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni de La Sapienza. Poche ore prima della discussione ha condiviso con i suoi fan i momenti di ansia e terrore, quelli che accompagnano ogni laureando. Alla fine, tutto è andato per il meglio e Giulia è riuscita a laurearsi senza problemi.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Giulia Latini ha portato avanti gli studi ma pure altre passioni. Come quella per il vino, che l’ha spinta ad iscriversi ad un corso per diventare sommelier. Senza dimenticare il web e i social network: pur non essendo stata scelta da Luca Onestini – che le ha preferito la rivale Soleil Sorgè – Giulia è diventata una web influencer a tutti gli effetti. È richiesta per eventi e serate e sponsorizza brand di moda e cosmetica. Tra un impegno e un altro è riuscita anche a trovare l’amore, come rivelato a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne: Giulia Latini si è fidanzata

“Da gennaio, sto con un ragazzo meraviglioso. Andrea, per cui provo solo amore. Non gli ho ancora detto ti amo, per timidezza ma è quello che sento. Andrea non fa parte del mondo dello spettacolo. Ha ventotto anni, è un avvocato”, ha confidato di recente Giulia Latini.