News Uomini e Donne: Claudio e Ginevra si sono lasciati? No, ma è crisi

È crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. A confermarlo i diretti interessati: prima l’ex tronista con un post su Instagram Stories, poi l’ex corteggiatrice con una lunga diretta con i follower. La modella ha già lasciato Riccione, dove conviveva con Claudio, per tornare a Napoli dalla sua famiglia. Ginevra ci ha però tenuto a precisare che la storia con D’Angelo non è assolutamente finita: i due stanno vivendo un periodo confuso e difficile, che stanno cercando di affrontare con calma e positività. “Non c’è nulla di definito e di chiaro”, ha premesso la napoletana. “Non sono del tutto serena. Fino a quando non sentirete dalla mia bocca che mi sono lasciata con Claudio, nulla di quello che leggete è veritiero. Quando ci sarà qualcosa di ufficiale, sarò la prima a parlare. Siamo work in progress”, ha aggiunto la ragazza.

Il video completo delle dichiarazioni di Ginevra Pisani sulla crisi con Claudio D’Angelo

Uomini e Donne, Claudio e Ginevra: un anno e mezzo insieme

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani stanno insieme da un anno e mezzo. Lui l’ha scelta alla corte di Maria De Filippi dopo l’addio dell’altra corteggiatrice Sonia Lorenzini. Nonostante le malelingue, la storia tra Claudio e Ginevra si è rivelata subito importante, tanto che la ragazza ha lasciato Napoli, dove è nata e cresciuta, per andare a convivere con il tronista a Riccione.