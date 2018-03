Uomini e Donne news, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati: parla l’ex corteggiatore

È di poche ore fa la notizia relativa alla fine della storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio l’ex tronista sul suo profilo Instagram. Stando a quanto scritto da Alex Migliorini, a voler chiudere la relazione sarebbe stato proprio Alessandro D’Amico. Quest’ultimo, infatti, si sarebbe detto non più innamorato del ragazzo conosciuto a Uomini e Donne e, quindi, proprio per questo deciso a lasciarlo. I due, dopo un primo allontanamento, si erano anche riavvicinati, speranzosi di poter risistemare le cose. Come spiegato da Alex Migliorini nel suo messaggio, tutto questo, tuttavia, non li ha portati a nulla. Oggi infatti, triste e amareggiato, l’ex tronista ha fatto sapere a tutti si essersi lasciato con Alessandro. I fatti appena esposti, però, sono stati raccontati in prima battuta solo da Alex. Dopo il suo annuncio, infatti, molti i fan della coppia che sono rimasti in attesa di sentire anche la versione di Alessandro D’Amico.

L’ex corteggiatore, a tal proposito, si è espresso proprio pochi minuti fa, pubblicando un messaggio su Instagram dove ha cercato di spiegare la sua posizione. “Non mi interessa giustificarmi con il pubblico” ha scritto Alessandro in un post “Purtroppo l’unica cosa che non riusciamo a gestire nella nostra vita sono le emozioni”. D’Amico, poi, nello stesso post ha aggiunto: “Tutti possiamo trovarci in situazioni che ci fanno stare bene, e poi con il tempo renderci conto che le stesse situazioni, purtroppo, non erano la felicità. Sarebbe molto semplice fingere per convenienza o per abitudine, ma io non sono questo”.

Alex Miglioni e Alessandro D’amico si sono lasciati: parole d’affetto e stima dopo la fine della loro storia

Sia Alex Migliorini che Alessandro D’Amico, tuttavia, hanno riservato l’uno nei confronti dell’altro delle parole di stima e affetto.“Quello che c’é stato é tutto vero e sentito, però purtroppo la quotidianità mi ha portato a capire che le cose non erano come pensavo che fossero” ha scritto Alessandro D’Amico nel suo messaggio. Sempre rivolgendosi ad Alex Migliori, in fine, l’ex corteggiatore ha concluso dicendo: “Ho sempre un affetto e una grandissima stima per te, che sei stato una delle cose belle della mia vita. E una cosa bella è una gioia per sempre, comunque vada”.