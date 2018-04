Uomini e Donne news, la scelta di Nicolò Brigante: c’è la data

Quando sceglie Nicolò Brigante a Uomini e Donne? La data della scelta del tronista siciliano

Finalmente abbiamo una data! La scelta di Nicolò Brigante andrà in onda il prossimo mercoledì 2 maggio! A rivelarlo la redazione di Uomini e Donne durante l’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Come già accaduto per Paolo Crivellin e Angela Calosi, la scelta di Nicolò verrà fatta a ‘porte chiuse’, ovvero senza la presenza del pubblico. Un modo per evitare la fuga di notizie degli ultimi anni, che ha tolto parecchia suspance a un momento così importante ed emozionante. Brigante sceglierà la sua nuova fidanzata nello studio vuoto, dopo aver trascorso qualche giorno in una villa con le corteggiatrici rimaste, ovvero Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Chi la spunterà tra le due?

Prima della scelta finale, Nicolò Brigante ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, nel quale ha fatto delle considerazioni finali sul suo percorso all’interno della trasmissione di Canale 5. “Sono stati cinque mesi intensi. Chi non vive in prima persona Uomini e Donne non può capire cosa si prova. Quando entri nel vivo di questa esperienza e inizi a fare i conti con i sentimenti diventa tutto molto complicato. Ora mi trovo davanti ad un bivio, perché, nel bene o nel male, ho incontrato due ragazze che mi hanno dato tanto. Non mi aspettavo di conoscere persone così diverse e che, nonostante ciò, potessero piacermi entrambe”, ha detto Nicolò.

La scelta di Nicolò a Uomini e Donne: Marta Pasqualato favorita

“Da questa esperienza sto capendo quale tipo di donna oggi può stare al mio fianco. Di Virginia mi piace l’eleganza, il suo essere donna, la sua raffinatezza. Di Marta mi attrae la sua dinamicità e l’imprevedibilità del suo carattere”, ha poi aggiunto Nicolò Bigante. Secondo i telespettatori più fedeli la scelta ricadrà su Marta, visto che il tronista l’ha richiamata più volte nel corso del suo percorso al Trono Classico, ma non è escluso il colpo di scena finale. Non resta che attendere il prossimo 2 maggio!