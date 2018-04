Uomini e Donne news: il compleanno di Clarissa e gli auguri di Federico

Uomini e Donne news: è il compleanno di Clarissa Marchese, ecco cosa scrive lei e gli auguri di Federico

Oggi, 16 Aprile, è il compleanno di Clarissa Marchese. L’ex tronista di Uomini e Donne compie 24 anni. “Sono una ragazza fortunata. Sono circondata dall’amore della mia famiglia, delle mie amiche, delle tante persone che, pur non conoscendomi, mi dimostrano tanto affetto, vivo in un posto magnifico… E poi al mio fianco ci sei tu” scrive la Marchese sul suo Instagram riferendosi al suo fidanzato Federico Gregucci, incontrato proprio durante la trasmissione di Maria De Filippi. “Sono una ragazza fortunata ed è per questo che l’unico regalo che vorrei davvero è continuare ad esserlo per sempre. Grazie a tutti voi, davvero” ringrazia Clarissa Marchese.

Federico Gregucci fa gli auguri su Instagram alla sua Clarissa pubblicando una loro foto insieme con il mare come sfondo. “Tanti auguri amore mio!!! A te che da quel giorno mi hai riempito il cuore, a te che con quel SI mi hai cambiato la vita!!!” scrive Federico alla ex Miss conosciuta nello studio di Uomini e Donne. “Fiero e fortunato di passare il resto della mia vita al tuo fianco. Ti amo” scrive ancora Gregucci a Clarissa.

Uomini e Donne: Federico e Clarissa, la nuova vita a Miami

Da tempo, Federico Gregucci e Clarissa Marchese, si sono trasferiti a Miami a causa del lavoro di Federico. Il ragazzo, infatti, è il tecnico degli Under 11 dell’Accademy della Juventus e Clarissa ha deciso di seguirlo in America, dove è riuscita a trovare lavoro anche lei.