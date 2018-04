Uomini e Donne news, Claudio e Mario: nuova sorpresa per i fan

Trono Gay Uomini e Donne, Claudio e Mario tornano in studio insieme? Gli indizi

Claudio e Mario sono la prima coppia gay nata all’interno dello studio di Uomini e Donne. Forse proprio perché hanno dato il via ad un nuovo trono, i due sono super amati dal pubblico di Maria De Filippi. Nel corso di questi mesi si è sentito parlare davvero molto di Sona e Serpa. La loro rottura aveva lasciato tutti in po’ senza parole. Nonostante le varie polemiche, i due sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle e a tornare insieme. Ad oggi, il giovane di Verona e il simpatico romano sembrano essere più affiatati e innamorati che mai. Pur avendo scoperto che l’ex tronista non ha mai mentito a nessuno, al contrario di ciò che è stato raccontato la scorsa estate, il giovane non è mai più riapparso sul piccolo schermo.

Ad oggi, sembra esserci una nuova e grande sorpresa per tutti i fan della coppia del Trono Gay. Sona e Serpa potrebbero infatti essere ospiti nello studio di Maria De Filippi molto presto. La nuova puntata del Trono Classico verrà registrata quest’oggi e Claudio e Mario sono stati avvistati fuori gli studi Elios di Roma. Proprio i diretti interessati avevano comunicato ai propri followers di avere in serbo una sorpresa per tutti loro. Il Vicolo delle News, tra indizi scovati sui social e segnalazioni, presume che l’ex tronista e l’opinionista di Uomini e Donne siano la coppia ospite della nuova puntata. Al momento, però, nulla è dato per certo.

Uomimi e Donne: Claudio e Mario sempre più felici e innamorati

Dopo la crisi e la conseguente rottura, Claudio e Mario sono riusciti a mettere da parte i rancori e a tornare insieme. Ad oggi, i due sembrano essere molto felici e insieme hanno anche intrapreso un lungo ed emozionante viaggio. Proprio alcune settimane fa, la coppia ha comunicato di essere pronta ad intraprendere un nuovo lavoro che gli permetterà di visitare il mondo intero.