Uomini e Donne news, Clarissa e Federico si sposano: è ufficiale

News Uomini e Donne: Clarissa ha ricevuto la proposta di matrimonio da Federico

Fiori d’arancio per Clarissa e Federico di Uomini e Donne: la coppia si sposa! L’ex tronista di Maria De Filippi ha annunciato su Instagram di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato e di aver detto immediatamente sì. Del resto le nozze sono sempre stati nei progetti dei due che, ad un anno e mezzo dalla scelta al Trono Classico, sono più che mai uniti e affiatati. E dopo una prima convivenza a Roma, si sono trasferiti a vivere a Miami, dove Federico ha trovato lavoro come allenatore di calcio per bambini nell’Accademia della Juventus.

“Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te.

Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti! Ho detto sì” ha fatto sapere Clarissa Marchese su Instagram, a corredo di una foto che la immortala mentre Federico Gregucci fa la romantica proposta in riva al mare. “Con il tuo SÍ mi hai reso l’uomo più felice del mondo” ha subito replicato il romano, che non vede l’ora di sposare la donna della sua vita.

Uomini e Donne: Clarissa e Federico felici e innamorati

Non è ancora chiaro quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposeranno ma è probabile che la cerimonia venga celebrata entro la fine dell’anno. Magari in Sardegna, come confessato qualche tempo fa dall’ex Miss Italia: “Federico è l’uomo della mia vita. Facciamo tanti progetti. Io vorrei una famiglia e al matrimonio ci penso già: in abito bianco, tradizionale. Entrambi amiamo il mare, lui ha una casa in Sardegna e magari potremmo farlo lì…”.

In attesa di scoprirlo: tanti auguri!