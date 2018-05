News Uomini e Donne, Trono Over: Chiara contro Sossio su Uomini e Donne Magazine

Continua la diatriba tra Chiara e Sossio di Uomini e Donne. Dopo i furiosi scontri al Trono Over, la Carcone ha attaccato il calciatore sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nell’intervista rilasciata al giornale del programma, la Dama non ha fatto sconti a Sossio, confidando anche di aver avuto dei problemi con la madre e con il figlio per colpa di questa storia. Chiara è infatti arrivata alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Aruta e durante un’esterna i due si sono lasciati travolgere dalla passione. Chiara ha però chiesto a Sossio di non divulgare i particolari della loro uscita: una promessa che il Cavaliere non ha poi rispettato. “Ha usato nei miei confronti parole inopportune e offensive. Mi sono infuriata. A casa ho un figlio di dodici anni e una madre che mi guardano e non ho voglia di passare per una poco di buono“, ha fatto sapere la donna.

Dopo i litigi al Trono Over di Uomini e Donne, il rapporto tra Chiara e Sossio è degenerato. Tanto che i due non si salutano neppure più, come rivelato dalla Carcone. “Mi ha deluso moltissimo. Per la sua poca discrezione sono stata criticata da mia madre e da mio figlio che seguono il programma“, ha spiegato Chiara a Uomini e Donne Magazine. Chiara ha poi aggiunto: “Ho capito che oltre all’attrazione non c’era nulla. Non lo vorrei al mio fianco. Io vivo con mio figlio, non lo vorrei nella mia casa e nella nostra vita”. Nonostante tutto, Chiara rifarebbe quello che ha fatto anche se “questa situazione mi ha fatto soffrire”.

Uomini e Donne Trono Over: chi è Chiara Carcone

Chiara Carcone ha 37 anni ed è arrivata a Uomini e Donne proprio per corteggiare Sossio Aruta. La donna vive in Liguria, a Sanremo, ma è di origini siciliane. Non è mai stata sposata ma ha un figlio di dodici anni. Lavora come ragioniera e vive con sua madre. Il padre l’ha abbandonata quando aveva dieci anni. “Vengo da una situazione personale dolorosa che mi ha cambiato la vita. Mio figlio e mia madre sono i pilastri della mia esistenza”, ha confidato Chiara.