Uomini e Donne, Marta Pasqualato nuova tronista? Ecco la sua risposta

Uomini e Donne nuovi tronisti: Marta Pasqualato torna a settembre?

Marta Pasqualato sul Trono di Uomini e Donne dopo essere stata rifiutata da Nicolò Brigante? Sono tanti i telespettatori del programma che hanno già fatto un appello a Maria De Filippi per rivedere l’ex corteggiatrice di nuovo in tv a settembre. Ma, almeno per il momento, la giovane non sembra interessata a questa proposta. Il motivo? Marta non ha preso bene la decisione di Nicolò: dopo i tanti gesti e le tante attenzioni del siciliano pensava di essere la scelta del Brigante. E invece quest’ultimo ha preferito la rivale Virginia Stablum, decisamente più pacata e tranquilla della Pasqualato. Che per ora preferisce godersi l’estate e superare così questo difficile momento.

“Io sul Trono di Uomini e Donne? Pensiamo a goderci l’estate. Non sto pensando a queste cose ora”, ha detto Marta Pasqualato nel corso di una diretta su Instagram con i suoi numerosi follower. “Per ora non voglio saperne di uomini”, ha aggiunto la ragazza. È chiaro che la delusione per il percorso condiviso con Nicolò Brigante è stata grande e per il momento Marta vuole concentrarsi solo su se stessa. Senza dimenticare gli studi: la Pasqualato è al quinto anno di medicina e si divide tra esami e tirocinio.

Uomini e Donne: gli auguri di Marta per Nicolò e Virginia

Pur essendo delusa e dispiaciuta per la piega che ha preso il Trono di Nicolò Brigante, Marta Pasqualato ha fatto i suoi migliori auguri al ragazzo e alla sua nuova fidanzata, Virginia. I due sono ufficialmente una coppia, anche se dopo la scelta si sono visti poco. E se Nicolò dovesse ritornare da Marta, come ipotizzato da qualche fan? A questa domanda la Pasqualato ha preferito non rispondere…