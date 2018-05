Uomini e Donne, Marta Pasqualato: frecciatina a Nicolò dopo la scelta

Uomini e Donne: Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante dopo la scelta

Marta Pasqualato non ha ancora superato il dolore per la perdita di Nicolò Brigante. A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, la ragazza sta ancora soffrendo. Anche se sta cercando di andare avanti e di superare questo difficile momento. E forse per esorcizzare il dolore Marta ha deciso di lanciare una frecciatina a Nicolò che, nonostante le numerose attenzioni degli ultimi mesi, alla fine ha scelto la rivale Virginia Stablum. “Dimmi che devo fare mi hai detto ce la puoi fare, una stella che vive di luce propria continua a brillare…” ha scritto Marta in una storia di Instagram usando le parole di una canzone di Mr Rain, I grandi non piangono mai. Versi che parlano chiaro: nonostante la delusione, la studentessa di Medicina vuole continuare a brillare pur senza la presenza di Nicolò.

Prima della frecciatina, Marta Pasqualato ha scritto un lungo messaggio a tutti i fan che l’hanno sostenuta ed appoggiata in questi cinque mesi. “Non sto passando un momento facilissimo, ma una cosa ci tengo a farla senza aspettare un secondo di più. Ci tengo a ringraziare voi con tutto il mio cuore, chi si è aggiunto dopo, chi si è ricreduto e ha capito che dietro allo scudo che metto davanti a me c’è la vera Marta…” ha scritto la Pasqualato sui social network. E in merito alla sua sconfitta a Uomini e Donne: “A volte si cade, a volte le cose non vanno come ci aspettiamo, ma dalle cadute ci si rialza più forti di prima. E mi dispiace per chi spera il contrario, ma io mi rialzo sempre”.

Uomini e Donne: Nicolò è sparito dopo la scelta

Intanto, dopo la scelta andata in onda lo scorso 2 maggio, Nicolò Brigante non è ancora tornato sui social network. Il siciliano non ha ancora riattivato il suo profilo Instagram né si è mostrato con la nuova fidanzata Virginia. La prima foto di Nicolò e Virginia è stata pubblicata dall’account ufficiale di Uomini e Donne ma i diretti interessati restano in silenzio. Voglia di godersi qualche giorno di privacy o qualcosa è andato già storto tra i due?