Uomini e Donne, Marta Pasqualato avverte Nicolò Brigante: ”Adesso si fa come dico io!”

La corteggiatrice di Uomini e Donne, Marta Pasqualato, sembra non avere più interesse a proseguire la conoscenza con Nicolò Brigante, il tronista. Marta, infatti, nell’ultima puntata del programma non ha apprezzato il gesto di Nicolò di portare Virginia Stablum a Parigi per una esterna. Una sorta di mini vacanza che Marta non ha preso molto bene, tutt’altro. La ragazza ha anche lasciato lo studio.

Marta Pasqualato, di Uomini e Donne, ha pubblicato una prima storia su Instagram dove parla al suo pubblico mentre resta fissa la scritta: “Buongiorno a chi capisce quando è ora di voltare pagina”. La ragazza ha cantato in sottofondo la canzone Dopotutto di Federica Carta. A questo segue un suo discorso: ‘‘Buongiorno. Allora. Io ho deciso che ricomincerò a sorridere perché mi sono rotta…”. Poi ha continuato: ”Mi sono scocciata di tutto, adesso si fa come dico io”. La studentessa si è poi fatta vedere in giro per Firenze con la sorella.

Uomini e Donne: Marta cambierà idea?

Dopo le sue Instagram Stories, quindi, sembra chiaro che, Marta Pasqualato, non è più interessata a proseguire il suo percorso a Uomini e Donne per corteggiare il tronista Nicolò Brigante. La studentessa si è, infatti, sentita prendere in giro dopo l’esterna a Parigi tra Nicolò e Virginia e da lì la scintilla. Marta si è sfogata su Instagram. Non sappiamo esattamente come sta Marta. E ancora non sappiamo come risponderà Nicolò Brigante e non sappiamo se il ragazzo riuscirà a far cambiare idea a Marta e farla tornare sui suoi passi. Non resta che attendere la prossima registrazione del programma!