Uomini e Donne, Marta furiosa: le dichiarazioni di Nicolò fanno male

Uomini e Donne, Marta contro Nicolò per le dichiarazioni dell’ex tronista

Dopo la scelta Nicolò Brigante è tornato a Uomini e Donne con la nuova fidanzata Virginia Stablum. E nel corso della registrazione non ha potuto fare a meno di parlare della non scelta Marta Pasqualato. In particolare l’ex tronista ci ha tenuto a precisare il suo comportamento nei confronti dell’ex corteggiatrice. Perché Nicolò, durante la permanenza in villa, ha fatto ascoltare a Marta la canzone che le ricordava il padre? Il siciliano, come riporta News U&D, ha spiegato a Maria De Filippi di averlo fatto per suggellare quel percorso con lei, visto che per mesi Marta ha detto a Nicolò di aver superato la morte del genitore grazie a lui.

Una spiegazione che però non è andata giù alla stessa Marta che, una volta appresa l’anticipazione da internet, ha pubblicamente attaccato Nicolò Brigante su Instagram. “Penso che le spiegazioni dovevano essere date a me in privato, non a tutta Italia solo per ripulirsi un po’ l’immagine. Io penso che a volte bisognerebbe avere la decenza e il tatto di stare zitti, invece di parlare di persone che non sono presenti solo per ripulirsi la coscienza pubblicamente”, ha scritto sui social network la Pasqualato. Ci sarà l’ennesima replica di Nicolò?

Uomini e Donne: la vita di Nicolò e Virginia dopo la scelta

Intanto Nicolò e Virginia hanno iniziato la loro vita insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. In realtà durante la prima settimana si sono visti poco, ma si sono sentiti quotidianamente tanto da ammettere di avere molta complicità. Inoltre, Brigante è pronto a presentare la nuova fidanzata alla famiglia: nei prossimi giorni la modella veronese andrà a Catania per conoscere i parenti del ragazzo.