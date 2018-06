Uomini e Donne, Mario e Claudio: l’ultimo gesto di Serpa spiazza i fan

Uomini e Donne, Mario Serpa vuole dimenticare Claudio per sempre? Il gesto social dell’ex corteggiatore

Per un motivo o per l’altro, Claudio e Mario finiscono sempre al centro dell’attenzione. La scorsa estate non si è fatto altro che parlare di loro e anche quest’anno sono sulla buona strada. Erano tornati insieme, tanto da decidere di dichiararlo a gran voce nello studio di Uomini e Donne. Ora, le cose sembrano nuovamente cambiate. Serpa e Sona pare si siano lasciati, anche se i fan sperano ancora nel ritorno di fiamma. Dai diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale, anche se gli indizi social parlano chiaro. Proprio nel corso delle ultime ore, l’ex corteggiatore del Trono Gay si è lasciato andare ad un qualcosa che, forse, nessuno dei suoi follower si sarebbe mai aspettato.

Mario e Claudio non pubblicano foto di coppia da ormai diverse settimane. Serpa pare inoltre aver cancellato dal suo profilo social gli ultimi scatti insieme a Sona. Tutto ciò pare essere un chiaro segnale di come i due abbiano deciso di troncare nuovamente la loro relazione d’amore. Cercando tra le persone seguite e tra i follower del giovane di Roma, notiamo come l’ex tronista sia scomparso nel nulla. Che l’attuale opinionista del Trono Classico abbia deciso di bloccare il suo ex fidanzato proprio come Giulia ha fatto con Andrea?! Una cosa è certa, sentiremo parlare di loro ancora per molto e chissà se non ritorneranno ad essere i protagonisti indiscussi della nuova estate.

Mario e Claudio, addio per sempre? Ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Serpa continua ad essere super attivo sui social, senza però mai menzionare Sona. A quanto pare, le cose tra i due non sono andate affatto bene. I fan dei diretti interessati stanno cercando di capire cosa sia successo. In attese di dichiarazioni da parte di Mario e Claudio, non ci resta che continuare a seguire la vicenza attraverso i profili social di entrambi.