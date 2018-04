Maria De Filippi su Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: “Il trono non è un ruolo”

Chi ha visto la puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 24 aprile 2018, non ha potuto fare a meno di notare le critiche che Maria De Filippi ha rivolto al tronista Mariano Catanzaro. Su Canale5 al ragazzo napoletano la conduttrice ha rimproverato di essere “finto quando parli“, anche sottolineando che il problema non è la dimestichezza con l’italiano, in quanto, ha detto la conduttrice, “parlo con chiunque e sbaglio anche io i congiuntivi“. Poi, la star tv di Mediaset si è anche “lanciata” in un confronto tra il Mariano di ‘prima’ ed il Mariano di ‘dopo’: “Quando eri corteggiatore – ha chiarito la De Filippi in TV – eri quello che eri. Da quando sei tronista prendi il ruolo. E il ruolo non esiste. Il trono non è un ruolo. Non puoi fare il tronista secondo un manuale. Ti stai modulando da tronista e non c’è motivo“. Infine, “Queen Mary”, così come la chiamano i fan, si è paragonata a Tina Cipollari. Queste le parole usate dalla diretta interessata: “E’ come se domani vedessi me vestita da sirena, seduta lì coi boccoli e i vestiti di Tina. Dici ma che gli è successo? Prima era in quel modo e adesso non si siede più sullo scalino e si mette così!?“.

Mariano Catanzaro, il tronista di Uomini e Donne replica alla De Filippi: “Non mi ritrovi più? Me ne accorgo quando ci guardiamo”

Durante il quasi monologo di Maria De Filippi, a Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha provato a replicare alla conduttrice. Mariano prima ha pronunciato questa frase: “Allora mi posso anche alzare? Non riesco a capire“, poi ha anchechiesto alla conduttrice se il problema fosse o no il suo modo di parlare in lingua italiana. Infine, il tronista ha fatto sapere che “a distanza di tempo voler far vedere che un po’ sono migliorato” e, rivolgendosi alla De Filippi, ha ammesso: “Che non mi ritrovi più.. me ne accorgo quando ci guardiamo“.

Maria De Filippi, quando arrabbiata “cacciò” Laura Lella a Uomini e Donne

Agli appassionati di Uomini e Donne le critiche (costruttive) rivolte da Maria De Filippi a Mariano Catanzaro hanno ricordato un vecchio episodio accaduto qualche anno fa nel popolare programma di Canale5. Era il 2010 quando la conduttrice, almeno all’apparenza arrabbiata con Laura Lella, decise di “cacciare” dal programma l’allora tronista. Così scrissero i media in quel periodo.