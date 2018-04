Trono Over Uomini e Donne: che fine ha fatto Marco Firpo? L’ex di Gemma Galgani sta male

Da qualche settimana Marco Firpo, il Cavaliere del Trono Over nonché ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso da Uomini e Donne. Cosa è accaduto al biondo ligure? Ha forse abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi? Niente affatto: Marco ha dei grossi problemi di salute. Come rivelato da Diva e Donna nell’ultimo numero in edicola, l’uomo è stato sottoposto di recente ad un nuovo e delicato intervento al cuore. Per Marco si tratta del secondo, dopo quello dello scorso luglio, quando ancora frequentava la Dama di Torino. Proprio Gemma gli era stato molto vicina in quel periodo, vivendo insieme a Marco nella casa di lui a Framura.

“Marco è stato operato con urgenza, per questo ha lasciato la trasmissione. Lui, che è uno sportivo, si sentiva sempre stanco, debole, aveva la febbre, così è andato in ospedale per un controllo, gli hanno fatto le analisi e lo hanno operato il giorno stesso“, ha raccontato un amico di Marco di Uomini e Donne alla rivista edita da Cairo Editore. “Ha subito un’operazione a cuore aperto, durata dieci ore. Marco si è spaventato molto ma ora è fuori pericolo, anche se è tenuto costantemente sotto controllo medico“, ha aggiunto la fonte.

Dopo l’operazione Marco Firpo non può ancora tornare a Uomini e Donne

Dopo l’operazione al cuore, Marco Firpo si sta sottoponendo a una lunga riabilitazione in una clinica privata sopra il borgo di Camogli. Il Cavaliere, una volta ristabilitosi del tutto, vorrebbe ritornare a Uomini e Donne: del resto è ancora alla ricerca dell’anima gemella.