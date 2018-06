Uomini e Donne, Manuel Vallicella: la madre sta ancora male

Uomini e Donne: la madre di Manuel Vallicella non è ancora guarita

Continuano i problemi di salute della madre di Manuel Vallicella, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. L’ex operaio, oggi impegnato con il suo negozio di tatuaggi a Verona, lo ha rivelato in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. Dopo aver sconfitto una grave malattia, la signora è ora affetta dal morbo di Parkinson e per questo è ricoverata in una struttura specifica. Manuel sta facendo il possibile per aiutare sua madre che, come sottolineato dal tronista, non ha avuto una vita semplice. “Sei figli, pochi soldi e un marito che non è stato proprio un modello“, ha detto Vallicella.

“La mia vita è un po’ complessa. Mia madre non sta bene ed è ricoverata in una struttura. Per me mia madre è fondamentale. Mi spiace solo che negli ultimi anni non sia stata bene. Ha superato una grave malattia e ora sta combattendo il morbo di Parkinson. Non ha avuto una vita semplice”, ha confidato Manuel Vallicella. Che dopo l’esperienza al Trono di Maria De Filippi è ancora single.

Uomini e Donne: Manuel Vallicella ancora alla ricerca dell’amore vero

Il ragazzo non è riuscito a trovare la donna della sua vita. “Mi dovrò sbrigare. Ho quasi trent’anni e sarebbe il caso di trovare una donna con cui condividere la vita. E poi, mi piacerebbe moltissimo diventare padre”, ha spiegato Manuel Vallicella di Uomini e Donne.