Uomini e Donne, Luigi contro Lorenzo sui social? Mastroianni di rivela

Uomini e Donne, Luigi e Lorenzo: nessuna frecciatina social, la verità di Mastroianni

Tra Luigi e Lorenzo non corre buon sangue. I due corteggiatori di Uomini e Donne stanno provando in tutti i modi a conquistare il cuore di Sara Affi Fella. La tronista pare essere ancora molto indecisa su chi la fa sentire meglio tra i due. Entrambi sono stati baciati, eppure la ragazza vuole andarci piani e tenere i piedi ben saldi a terra. Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Classico si è scoperto che la Affi Fella è andata a Milano per provare a convincere Ricciadi a tornare in studio. Il giovane si era infatti auto-eliminato dopo il bacio visto con Mastroianni. In ogni caso, ora le cose sembrano essere cambiate. Lorenzo è tornato e la conoscenza prosegue. Dopo le nuove registrazioni, il bel siciliano si è lasciato andare ad una curiosa citazione di suo padre che ha condiviso con i suoi followers di Instagram.

Luigi scrive: “Mio padre mi ha insegnato che lo spessore di un uomo, lo si determina dalle parole che non dice! Buona serata.” In breve tempo, sul web si è dato vita ad una vera e proprio bufera. In molti hanno pensato che le parole del corteggiatore fossero riferite al suo rivale, Lorenzo. I due si sono punzecchiati svariate volte nel corso di questi mesi e quest’ultimo post non sarebbe certo stato il primo. In ogni caso, il diretto interessato ha chiarito la sua posizione e ha placato gli animi di innumerevoli fan. A quanto pare, le parole apparse sul profilo del siciliano non volevano assolutamente essere una frecciatina a Riccardi.

Luigi contro Lorenzo? Il corteggiatore di Uomini e Donne si svela

Mastroianni ha spiegato ai suoi seguaci che la frase di cui si è tanto parlato è stata pubblicata solo per il piacere di farlo, senza volerla indirizzare a nessuna persona appartenente a Uomini e Donne. Il corteggiatore ha anche dichiarato che se la sua intenzione fosse stata quella di colpire qualcuno in particolare, non avrebbe avuto problemi a farlo direttamente, senza alcun giro di parola.